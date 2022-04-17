У Єврокомісії заявили, що можуть запровадити санкції щодо "Сбербанку"

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн очікує, що шостий пакет санкцій ЄС може включити обмежувальні заходи щодо "Сбербанку" Росії, а також механізм нафтового ембарго проти Москви, повідомляє Deutsche Welle.

Слова фон дер Ляєн наводить у неділю, 17 квітня, німецька газета Bild am Sonntag.

"Ми вивчаємо російський банківський сектор, особливо "Сбербанк", на частку якого припадає 37 відсотків цього сектора", - зазначила вона.

"І, звісно, ​​питання, пов'язані з енергетикою", - додала голова ЄК.

За словами фон дер Ляєн, Єврокомісія "нині розробляє розумні механізми, щоб (ембарго на. - ред.) нафту також могло бути включено до наступного етапу санкцій".