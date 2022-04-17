Німецький міністр: слід збільшити постачання зброї в Україну

Росія цілеспрямовано атакує сільське господарство в Україні, тому слід збільшити постачання зброї в Україну, щоб запобігти глобальному голоду, повідомляє Європейська правда.

Про це заявив міністр із питань сільського господарства Німеччини Джем Оздемір газетам медіагрупи Funke з посиланням на Bild.

"Ми отримуємо тривожні новини з України, де російські війська, очевидно, також навмисно руйнують сільськогосподарську інфраструктуру та ланцюжки поставок", - заявив Оздемір .

Він попередив, що це може вплинути на показники українського сільського господарства і, отже, на світові постачання.

"Війна Росії проти України дедалі частіше обертається атакою на міжнародне співтовариство", – заявив політик від партії "Зелених".

Стратегія президента Росії Володимира Путіна полягає в тому, щоб "розпалювати конфлікти, а для цього він збільшує голод", тому міністр наполягає на збільшенні постачання зброї в Україну, щоб запобігти глобальному голоду.

Важливо, "щоб Захід підтримав Україну додатковою, більш ефективною зброєю – і Німеччина не повинна бути звільнена від цього", - наголосив міністр .

Нагадаємо, ООН попередила, що закриття портів у Чорному морі може спровокувати глобальну продовольчу катастрофу, яка призведе до голоду, масової міграції та політичної нестабільності у світі.