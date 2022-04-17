Радник мера: захисники Маріуполя продовжують тримати оборону

У Маріуполі загарбники оголосили, що нададуть захисникам міста коридор для здачі в полон, але українські бійці продовжують тримати оборону, повідомляє Укрінформ.

Про це повідомив у Телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Окупанти ввечері оголосили про "надання коридору для здачі в полон". Але станом на сьогодні захисники продовжують тримати оборону", - зазначив Андрющенко .

За його словами, незважаючи на твердження росіян, що місце бойових дій обмежене територією заводу "Азовсталь", це не відповідає дійсності. Зокрема, вчора ввечері точилися бої на вул. Таганрозької, за 5 км від "Азовсталі". Окупанти знову обстріляли із важкої артилерії приватний сектор. Найбільше постраждали будинки у районі Автотранспортного ліцею.

"Також тривали обстріл зони порту в спробах штурму", - зазначив радник .

Він підкреслив, що цивільні окупанти змушують отримувати перепустки для переміщення містом - без них з наступного тижня буде неможливим не лише пересування між районами міста, але й перебування на вулиці. Оскільки перепустку видають лише в одному місці, сотні людей стоять у чергах.

"Надходить інформація, що це робиться не тільки для фільтраційних заходів, а й як підготовка до паспортизації", - повідомив Андрющенко .

Він додав, що гуманітарна допомога, яка так широко рекламується окупантами, фактично становить буханець хліба і пляшку води на добу. Видача відбувається у штабах "Єдиної Росії", але гуманітарки катастрофічно не вистачає. Будь-яку гумдопомогу від України чи міжнародних організацій окупанти до міста не пропускають. І так само критична ситуація у місті щодо медичної безпеки погіршується, заявив Андрющенко.

Як повідомлялося, російські загарбники заявили, що з 18 квітня остаточно закриють Маріуполь на в'їзд і виїзд і заборонять переміщення, щоб провести фільтрацію 100% чоловіків, що залишилися в місті.

Агресія Росії викликала в Маріуполі одну з найбільших гуманітарних катастроф. Загарбники бомблять беззбройних мешканців, блокують гуманітарну допомогу.

Маріупольський мер раніше заявляв, що з початку російського вторгнення у місті загинули до 20 тисяч мирних жителів. Загарбники відбирають у маріупольців українські паспорти та насильно вивозять до Росії та ОРДЛО.

У заблокованому місті лишаються близько 120 тисяч мирних жителів.

Маріуполь продовжують захищати бійці полку "Азов", морська піхота, мотострілки.