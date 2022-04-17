"Приват24" знову не працюватиме через регламентні роботи

ПриватБанк сьогодні вночі (з 23:00 17 квітня до 8:00 18 квітня) проводить черговий етап регламентних робіт у "Приват24". Частина сервісів буде проходити техобслуговування, тому додатки та вебверсія будуть недоступні, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби банку.

"Протягом дня 18 квітня можливі тимчасові перебої "Приват24", доки ми стабілізуємо роботу усіх сервісів" , - йдеться в повідомленні.

Водночас банкомати та платіжні термінали працюють без змін: можна знімати кошти та розраховуватися в торговельних мережах.