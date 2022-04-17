УЗ: понад 250 біженців із Маріуполя вирушили поїздом до Львова

Група з понад 250 біженців із Маріуполя лише безпечно вирушила поїздом 220/219 із Запоріжжя до Львова. Точний час надсилання не вказується з міркувань безпеки, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-центр УЗ.

Перевізник інформує, що евакуація з Покровська до Чопа та з Лозової до Ужгорода та Хмельницького сьогодні теж буде за графіком.

В УЗ нагадують, що точний час відправлення компанія не вказує на повідомлення з міркувань безпеки. Однак його можна дізнатися на гарячій лінії 0800503111 або на вокзалах.

"Місць вистачить усім, рекомендуємо не зволікати з евакуацією ваших сімей із Донбасу", - додають в УЗ .

Нагадаємо, віце-прем'єр Ірина Верещук повідомила, що сьогодні не буде організованих гуманітарних коридорів. Українській стороні не вдалося погодити припинення вогню на маршрутах евакуації.