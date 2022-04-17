Міноборони: окупантам не вдається розпочати наступ на Донбасі
Окупаційним військам Росії не вдається розгорнути агресивний наступ на Донбасі, тому що Збройні сили України потужно їх стримують, повідомляє Українська правда.
Про це розповiла заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі націоанільного телемарафону.
"В них такі плани давно є, але ЗСУ їм не дають можливості їх реалізувати. Вони готові, вони накопичують там і сили, і людей, і медичну інфраструктуру підтягують, і боєприпаси, і провіант. Бо вже навчені, що їхні люди тут голодували (їх же відправили на 2-3 дні)…
Вони все це готують, але їм поки не вдається розпочати цей другий агресивний етап, тому що ЗСУ потужно їх стримують".
Нагадаємо: Після виведення військ РФ з півночі України, розвідка та аналітики прогнозували, що росіяни перекинуть основні з’єднання та частини військ для масивного наступу на Донеччині й Луганщині. Наразі ворог перегруповується і веде активні бої на сході Україні, але отримує відсіч українських Сил оборони.