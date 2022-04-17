Азов: у Харкові звалили та вивезли на звалище пам'ятник маршалу Жукову

Один із керівників підрозділу «Азов» у Харкові Костянтин Немічов заявив, що у Харкові звалили та вивезли на звалище пам'ятник радянському маршалу Жукову, повідомляє Укрінформ.

Про це він написав у Телеграмі та оприлюднив відповідне відео.

«Спецпідрозділ «KRAKEN» демонтував пам'ятник кумиру путіна маршалу-м'яснику Жукову» - написав Немічов .

За його словами, Жуков винний у смертях 400 тисяч українців, репресіях, мародерстві, масових розстрілах.

«Усі ці злочини сьогодні є актуальними для російської армії як ніколи. Путін хотів справжньої декомунізації - він її отримав!» – заявив Немічов .

На опублікованому відео видно, як за допомогою вантажівки погруддя Жукова скинули, а з постаменту збили літери. Погруддя завантажили в кузов вантажівки і вивезли на полігон.

Прес-служба Харківської міської ради поки що інцидент не прокоментувала.

Як повідомлялося, пам'ятник Жукову у Харкові активісти намагалися знести неодноразово, його скидали, проте комунальні служби за вказівкою міської ради, яку на той час очолював Геннадій Кернес, ставили «маршала» на місце. Пам'ятник також неодноразово обливали червоною фарбою.