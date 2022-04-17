Україна запросила у країн G7 фінансову підтримку на 50 млрд доларів

Україна запросила у країн Великої сімки G7 фінансову підтримку в розмірі 50 млрд доларів. Це має допомогти покрити пов'язаний з війною дефіцит держбюджету протягом наступних шести місяців, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Про це заявив радник президента з економічних питань Олег Устенко в ефірі телемарафону.

Крім того, він сказав, що Україна також розглядає можливість випуску облігацій з нульовим купоном

Устенко сказав, що ці варіанти активно обговорюються.

Раніше повідомлялося, що Рада директорів МВФ прийняла рішення створити спеціальний адміністративний рахунок для зарахування коштів на підтримку України. Гроші, які надійдуть на рахунок, будуть спрямовані, перш за все, на забезпечення потреб платіжного балансу та державного бюджету для стабілізації економіки України.