РосЗМІ: Москва заявила про ризик ненавмисних зіткнень з НАТО в Арктиці

Міністерство закордонних справ Росії висловило стурбованість військовими навчаннями НАТО в Арктиці. Москва заявила про ризик ненавмисних зіткнень з Альянсом в арктичному регіоні.﻿ Про це посилаючись на росЗМІ, повідомляє РБК-Україна.

"Викликає заклопотаність зросла останнім часом активність НАТО на арктичному напрямку" , - заявив посол з особливих доручень МЗС Росії і глава одного з комітетів Арктичної ради Микола Корчунов

Дипломат додав, що нещодавно на півночі Норвегії пройшли масштабні навчання НАТО. За його словами, такі дії Альянсу не сприяють забезпеченню безпеки в Арктиці і створюють ризики ненавмисних зіткнень.

Нагадаємо, після вторгнення Росії в Україну США почали зміцнювати свої позиції в Арктиці.

Відзначити, наслідки розв'язаної Росією війни проти України торкнулися Арктики.