Командувач ВМС: ситуація на підступах до Одещини під контролем

Командувач Військово-морських сил Збройних сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа запевняє, що ситуація на підступах до Одеської області повністю під контролем ЗСУ, військові готові до відсічі, повідомляє Укрінформ.

Неїжпапа відвідав оборонні позиції Одеси та Одеської області.

Він перевірив організацію бойової служби та посилення об’єктів місцевої інфраструктури і поспілкувався з морськими піхотинцями, які перебувають на бойових постах.

Командувач обговорив з керівним складом можливі сценарії територіальної оборони України з морського напрямку.

За словами Неїжпапи, ситуація на всіх стратегічних підступах до Одеської області повністю під контролем Збройних сил України, Військово-морські сили готові до відсічі сил і засобів російської армії.

Саме завдяки оперативним діям військовослужбовців флоту разом з іншими підрозділами оборонного сектору було підготовлено і розгорнуто позиції для зустрічі ворога з метою нанесення йому ефективного і нищівного удару.

Раніше Росія вже намагалась висадити диверсійні групи з моря, а також ворог підходив на своїх кораблях до берегів Одещини, аби завдати ракетних ударів. Завдяки українській артилерії дві морські цілі були уражені, а решта плавзасобів бути відігнані.

У ВМС заявили, що росіяни намагаються обстрілювати Одещину з тимчасово окупованих Севастополя та Криму, але українська протиповітряна оборона їх зупиняє.