ОК "Південь": окупанти звозять до окупованого Херсона "зомбованого електорату"
Російські загарбницькі війська звозять до окупованого Херсона "зомбованого електорату" через відсутність підтримки серед місцевого населення ідеї створення так званої "ХНР", повідомляє УНІАН.
Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" у Facebook.
"У перервах між обстрілами армія мародерів бешкетує на тимчасово окупованих територіях Херсонської області. Залякування, насильство, знущання над українцями заохочується військовим командуванням окупаційних військ", – йдеться у повідомленні.
"Створюючи своєю присутністю в населених пунктах області гуманітарну кризу, у самому Херсоні окупанти продовжують підготовку та агітацію місцевих до участі в референдумі зі створення чергової недореспубліки: трансляції пропагандистських каналів, поширення листівок не дають впевненого успіху політичній профанації, тому окупант з інших захоплених територій", – додали у командуванні.