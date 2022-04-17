ОК "Південь": окупанти звозять до окупованого Херсона "зомбованого електорату"

Російські загарбницькі війська звозять до окупованого Херсона "зомбованого електорату" через відсутність підтримки серед місцевого населення ідеї створення так званої "ХНР", повідомляє УНІАН.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" у Facebook.

"У перервах між обстрілами армія мародерів бешкетує на тимчасово окупованих територіях Херсонської області. Залякування, насильство, знущання над українцями заохочується військовим командуванням окупаційних військ", – йдеться у повідомленні .