ОК "Південь": окупанти звозять до окупованого Херсона "зомбованого електорату"

ОК "Південь": окупанти звозять до окупованого Херсона "зомбованого електорату"
Фото: Facebook

Російські загарбницькі війська звозять до окупованого Херсона "зомбованого електорату" через відсутність підтримки серед місцевого населення ідеї створення так званої "ХНР", повідомляє УНІАН.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" у Facebook.

"У перервах між обстрілами армія мародерів бешкетує на тимчасово окупованих територіях Херсонської області. Залякування, насильство, знущання над українцями заохочується військовим командуванням окупаційних військ", – йдеться у повідомленні.
"Створюючи своєю присутністю в населених пунктах області гуманітарну кризу, у самому Херсоні окупанти продовжують підготовку та агітацію місцевих до участі в референдумі зі створення чергової недореспубліки: трансляції пропагандистських каналів, поширення листівок не дають впевненого успіху політичній профанації, тому окупант з інших захоплених територій", – додали у командуванні.

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