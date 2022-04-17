Bild: у Бучі росіяни вбили однофамільця Навального

У Бучі Київської області російські окупанти вбили однофамільця російського опозиціонера Олексія Навального - 60-річного Іллю Івановича Навального. Свідками страти стали місцеві жителі, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

Про це пише Bild.

Журналісти видання поспілкувалися з місцевими жителями, які були свідками вбивства Іллі Навального. На їхню думку, окупанти вбили чоловіка через його прізвище.

Місцева мешканка на ім'я Марія розповіла журналістам, що Іллю Навального окупанти застрелили 12 березня.

"Ми увійшли в наш Багатоквартирний будинок, і зустріли Іллю, який спускався по сходах" , - сказала вона.

За її словами, вона попередила чоловіка, щоб він не виходив на вулицю. Однак він не послухав її і вийшов у двір будинку.

"Потім я чула постріли знову і знову" , - додає жінка.

Після того як стрілянина припинилася, Марія вийшла на вулицю. Вона побачила тіло Іллі Навального. Його вбили пострілом в голову, а поруч лежав паспорт чоловіка.

Як уточнюють журналісти, убитий Ілля Навальний був родом з українського села Залісся, розташованого недалеко від Чорнобиля. У цьому ж селі проживав і батько Олексія Навального. Крім того, у чоловіків збігається по батькові - Іванович.

Неясно, чи були Ілля Навальний родичем російського опозиціонера. В інтерв'ю Esquire в 2020 Олексій Навальний згадував, що його батько родом з-під Чорнобиля, і в дитинстві він щоліта проводив у бабусі в селі Залісся.