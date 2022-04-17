Кабмін спростив реєстрацію лікарських засобів під час війни

Кабінет Міністрів України вніс низку змін до процедур державної реєстрації та перереєстрації лікарських засобів та їх обігу на період дії військового стану. Зміни пом'якшують регуляторне навантаження на фармацевтичний ринок, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Зокрема, серед змін:

Затверджено Порядок екстреної державної реєстрації лікарських засобів, медичних імунобіологічних препаратів, препаратів крові, що постачаються в Україну під час воєнного стану, під зобов'язання. Це дозволить терміново реєструвати лікарські засоби (крім тих, що належать до країни-агресора) для забезпечення лише лікувальних закладів України без права продажу;

запроваджено зміни до Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів: подавати заяви на реєстраційні процедури, матеріали реєстраційного досьє та інші документи можна в електронному вигляді. Це спростить процеси реєстрації, оскільки деякі компанії-заявники працюють поза своїми офісами;

продовжено дію реєстраційних посвідчень на лікарські засоби, у тому числі тих, що підлягають закупівлі за результатами закупівельної процедури через міжнародні організації та ДП "Медичні закупівлі України" за державні кошти, термін дії яких закінчився у період дії військового стану та протягом шести місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану. Після закінчення воєнного стану їх перереєстрація буде проводитись у звичайному режимі;

внесено зміни до Порядку проведення державного контролю за якістю лікарських засобів, що ввозяться в Україну, які спростять процедуру видачі висновків щодо якості лікарських засобів. Також дозволено ввозити зареєстровані лікарські засоби в іноземній упаковці для їхнього подальшого продажу.