Мер Броварів розповів про наслідки ракетного удару
В результаті сьогоднішнього ракетного удару по Броварах (Київська область) знеструмлено частину міста. За попередніми даними, постраждалих немає, повідомляє РБК-Україна.
Про це заявив мер Броварів Ігор Сапожко.
За його словами, поки не можна розголошувати подробиці про наслідки ракетного удару.
"Ситуація поступово налагоджується, проводимо аварійні перемикання, щоб забезпечити електропостачання по всьому місту. Також виправляємо ситуацію щодо водопостачання та водовідведення, що теж вимагає певного часу. У місті працюють всі бювети. За попередніми даними обійшлося без жертв і постраждалих", - зазначив Сапожко.