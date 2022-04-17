Мер Броварів розповів про наслідки ракетного удару

В результаті сьогоднішнього ракетного удару по Броварах (Київська область) знеструмлено частину міста. За попередніми даними, постраждалих немає, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив мер Броварів Ігор Сапожко.

За його словами, поки не можна розголошувати подробиці про наслідки ракетного удару.