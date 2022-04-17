СБУ: росіяни впритул розстрілюють українських жінок

Служба безпеки України перехопила розмову російського військового з дружиною, в якій він розповідає про вбивства українських жінок, повідомляє Укрінформ.

Про це повідомляє СБУ у Телеграмі.

«З'являються нові свідчення звірств окупантів щодо мирного населення. Рашисти зізнаються, що розстрілюють українських жінок. Роблять це з особливим цинізмом, випускаючи по кілька куль навіть у бездиханні тіла своїх жертв», - йдеться у повідомленні .

Зокрема, в одній із перехоплених спецслужбою розмов «герой», мобілізована росіянами з так званої «ЛНР», розповідає дружині про жорстоке вбивство його колегами українки:

«…Там баба лежить якась, …башка прострелена, лежить, сіпається. У голові дірка... Покликали ще, він ще раз стрільнув, вона ще лежить-сіпається, він ще раз стрельнув».

Як з'ясувалося, єдиним провиною жінки було те, що «у неї, на кшталт, брат в «Азові».

Військовий нібито обурюється поведінкою своїх товаришів по службі, але жодним чином не завадив цьому злочину, тільки порадив хоч закопати вбиту, зазначають у СБУ.

Як повідомлялося, Служба безпеки України з початку повномасштабного вторгнення російської федерації виявила близько 100 диверсійно-розвідувальних груп та затримала понад 300 колаборантів.