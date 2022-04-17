Bild: глава Єврокомісії назвала дефолт Росії питанням часу

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що Національний дефолт Росії - це лише питання часу. Оскільки європейські санкції проти РФ з кожним тижнем все глибше проникають в економіку країни, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє видання Bild.

"Санкції з кожним тижнем все глибше проникають в російську економіку: експорт в Росію впав на 70%. 700 російських літаків втратили свої ліцензії через відсутність запчастин і оновлень програмного забезпечення" , - заявила вона.

Фон дер Ляйен підкреслила, що сотні великих компаній і тисячі фахівців відвертаються від РФ.

"Згідно з поточними прогнозами, валовий внутрішній продукт Росії скоротиться на 11%. Національний дефолт Росії - лише питання часу" , - заявила вона.

За словами глави Єврокомісії, російський диктатор Володимир Путін також знищує війною проти України свою власну країну і майбутнє її народу.