СБУ ліквідувала на Одещині російську агентурну мережу

Служба безпеки України (СБУ) ліквідувала в Одеській області російську агентурну мережу. Затримано трьох осіб, які співпрацювали з країною-агресором, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"В Одеській області нейтралізована агентурна мережа, яка працювала на країну-агресора" , - наголошується в повідомленні.

Затримані три російських агентів. Напередодні вторгнення Росії вони нагнітали соціальну напругу і намагалися вчинити диверсію. Зокрема, підозрювані руйнували транспортні шляхи, підпалювали ліси і проводили постановочні мітинги.

Після початку війни роботу агентурної мережі переорієнтували на збір даних про військових в Одеській області, розташування блокпостів, волонтерських центрів і настрої місцевих жителів.

Нагадаємо, напередодні псевдоглаві окупованої Нової Каховки в Херсонській області оголосили про підозру у зраді.