Порти усіх держав ЄС зупинили обслуговування російських кораблів

17 квітня у всіх державах Європейського союзу, які мають морські або річкові порти, почала діяти директива ЄС про заборону входу до портів кораблів, що пов'язані з РФ, повідомляє Європейська правда.

Раніше повідомлялося про активізацію цієї норми у портах Італії, Болгарії, Румунії тощо.

П’ятий пакет санкції ЄС містить норму про те, що вхід до морських і річкових портів заборонений для всіх суден, зареєстрованих під російським прапором. Як порахували у Єврокомісії, наразі діє 2873 торгівельних корабля, з російським прапором, всі вони потраплять під санкції. Зміна формальної реєстрації не допоможе обійти цю санкцію: рішення ЄС поширюється також на усі кораблі, що позбавилися російського прапора після 24 лютого 2022 року.

Існує загальноєвропейський виняток з цього правила – рішення не буде поширюватися на ті кораблі, що опинилися у скруті – наприклад, подали сигнал SOS (Mayday). Рішення про допуск таких кораблів буде ухвалюватися індивідуально.

Також державам-членам дозволено ухвалювати обгрунтовані винятки, як-то для суден, які перевозять енергоносії, продукти харчування та фармацевтичні препарати до країн ЄС.