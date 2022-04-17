Денісова: награбоване майно на Херсонщині загарбники відправляють у Крим

Награбоване в українців у Херсонській області майно загарбники відправляють до тимчасово окупованого Криму, повідомляє Укрінформ.

Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Загарбники не допускають до (Херсонської області – ред.) області гуманітарні вантажі, а награбоване майно, продукти харчування, сільськогосподарську техніку та обладнання відправляють до тимчасово окупованого Кримського півострова" , - заявила вона.

Денісова нагадала про пограбовані рашистськими загарбниками магазини, офіси, помешкання людей, масові викрадення та катування активістів, колишніх учасників АТО/ООС, працівників правоохоронних органів.

Вона уточнила, що терор, жорстоке поводження та вбивства мирних жителів на захоплених територіях - це воєнний злочин, визначений Статутом Міжнародного військового трибуналу та Римським статутом Міжнародного кримінального суду, та порушення норм Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.