Денісова: награбоване майно на Херсонщині загарбники відправляють у Крим
Награбоване в українців у Херсонській області майно загарбники відправляють до тимчасово окупованого Криму, повідомляє Укрінформ.
Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
"Загарбники не допускають до (Херсонської області – ред.) області гуманітарні вантажі, а награбоване майно, продукти харчування, сільськогосподарську техніку та обладнання відправляють до тимчасово окупованого Кримського півострова", - заявила вона.
Денісова нагадала про пограбовані рашистськими загарбниками магазини, офіси, помешкання людей, масові викрадення та катування активістів, колишніх учасників АТО/ООС, працівників правоохоронних органів.
Вона уточнила, що терор, жорстоке поводження та вбивства мирних жителів на захоплених територіях - це воєнний злочин, визначений Статутом Міжнародного військового трибуналу та Римським статутом Міжнародного кримінального суду, та порушення норм Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.
"Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти військових злочинів та порушень прав людини РФ в Україні", - поінформувала український омбудсман.