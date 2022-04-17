Прем'єр Італія: заклики Путіна - порожні витрати

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі вважає, що дзвінки Володимиру Путіну не мають жодного сенсу. Адже російський президент не зацікавлений у переговорах із президентом України Володимиром Зеленським та пошуках миру, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню Corriere Della Sera.

"Я до останнього сподівався, що він цього не зробить. Ми телефонували президенту Путіну перед початком війни. Однак через кілька тижнів він почав наступ. Я намагався розмовляти з ним до кінця. При цьому вторгнення мене не здивувало: майже 200 тисяч осіб у повному бойовому спорядженні були біля українських кордонів...Поки що метою Путіна є не пошуки миру, а спроба знищити український опір, окупувати країну" , - вважає Драгі.

Він зазначив, що Італія залишатиметься поруч із українськими друзями та додав, що посольство країни вже відновило роботу в Києві.

"Як і багато інших, на початку конфлікту я думав, що швидка перемога росіян є вірогідною, яка також поставить під загрозу сусідні держави. Цього не сталося: перемога не прийшла, і ми не знаємо, чи настане вона коли-небудь. Український опір героїчний. Як каже президент Зеленський, народ став армією України. Нас чекає війна опору, тривале насильство з руйнуванням, яке триватиме. Втімм, немає жодних ознак того, що український народ може прийняти російську окупацію" , - підкреслив Драгі.

Він також пригадав, як під час телефонної розмови з Путіним запитав щодо його ймовірної зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

"Я його (Путіна - ред.) запитав: "коли ти бачишся із Зеленським? Тільки ви двоє можете розв’язати ці вузли". Він відповів: "час ще не настав". Я наполягав: "прийміть рішення про припинення вогню". І знову: "ні: час ще не настав" , - розповів Драгі.

За його словами, далі Путін почав розповідати про оплату за російський газ в рублях, яка тоді ще не була офіційно прийнята в РФ.