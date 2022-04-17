Мінекономіки: до регіонів, що постраждали від війни, направлять продуктові набори

Наразі в Україні відбувається постачання в регіони, що постраждали від війни, 10 млн продуктових наборів. Вони містять продукти тривалого зберігання з розрахунку забезпечення на один місяць для однієї людини, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.

Як зазначили в прес-службі, на реалізацію цієї програми вже виділено 5 млрд грн. До неї підключені 24 обласні військово-цивільні адміністрації та військово-цивільна адміністрація м. Києва.

Раніше Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо забезпечення населення продовольчими товарами тривалого зберігання в умовах воєнного стану. В регіонах, на території яких тривають активні бойові дії, забезпечення продовольчими товарами здійснюється безоплатно.

Постановою затверджено порядок безоплатної видачі населенню продовольчих товарів та перелік продуктів.