Зеленський відзначив нагородами 189 військових, шістьох із них - посмертно

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 189 військовослужбовців, шістьох із яких посмертно, повідомляє Укрінформ.

Відповідний указ №247/2022 опубліковано на сайті глави держави.

Нагороди присвоєно "за особисту мужність та самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі".

Президент нагородив захисників орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, "За мужність" ІІ та ІІІ ступенів, Данила Галицького, медалями "За військову службу України" та "Захиснику Вітчизни".