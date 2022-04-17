Глава Луганської ОВА закликав жителів Сєвєродонецька евакуюватися з міс

У Сєвєродонецьку на Луганщині залишаються близько 20 тисяч жителів, повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, повідомляє Новое время.

"В нашому обласному центрі нове кладовище, за 52 дні війни - більше 400 могил. В місті досі залишаються близько 20 тисяч мешканців, до 24 лютого було 130 тисяч" , - написав він у Telegram.

Гайдай також закликав тих українців, які ще залишаються у місті, евакуюватись.

Вранці, 17 квітня, російські окупанти обстріляли нові райони Сєвєродонецька. Внаслідок влучення снарядів спалахнули чотири багатоповерхівки.