ОП: у Чугуєві відновлено водопостачання, Малу Рогань забезпечили електрикою

У звільненому від російських окупантів Чугуєві вже відремонтовано частину водопровідних мереж. Наразі у місті тривають планові ремонтні роботи на котельні та приводяться до ладу постраждалі будинки, повідомляє УНІАН.

У селищах Вільхівка та Мала Рогань електропостачання відновили вже для 140 споживачів. Такі дані навів заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Він також розповів про перебіг відновлювальних робіт в інших населених пунктах Харківщини, що були звільнені від військ держави-терориста Росії.

Зокрема, у селищі Мала Данилівка вже повністю завершені роботи з відновлення електропостачання.

Триває також прибирання транспортних магістралей регіону. З траси M-03 від Харкова до Чугуєва, за даними Тимошенка, було вивезено вже 30 одиниць понівеченого військового та цивільного транспорту.

"Дороги Харківщини – це стратегічні логістичні маршрути для доставки гуманітарних вантажів. Дорожники регулярно проводять аварійний ремонт автошляхів у містах влучання ворожої артилерії" , – додав заступник керівника ОП.

Він також звернув увагу на те, що комунальники Харкова, незважаючи на триваючі обстріли, не припиняють санітарного очищення вулиць.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко повідомив, що невдовзі на під'їзді до Києва поблизу Стоянки буде відкрито рух тимчасовою переправою, яка дозволить відновити сполучення трасою Київ-Чоп для приватного автотранспорту, автобусів та вантажівок вагою до 5 тонн.