ОВА: російські окупанти обстріляли Золоте у Луганській області

Російські окупанти відкрили вогонь по центру міста Золоте Луганської області. У результаті двоє людей загинуло, четверо отримали поранення різної ступені тяжкості, повідомляє Новое время.

Про це повідомив глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, в одній із багатоповерхівок зруйновані два поверхи — снаряди пройшли навиліт.