ОВА: російські окупанти обстріляли Золоте у Луганській області
Російські окупанти відкрили вогонь по центру міста Золоте Луганської області. У результаті двоє людей загинуло, четверо отримали поранення різної ступені тяжкості, повідомляє Новое время.
Про це повідомив глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
За його словами, в одній із багатоповерхівок зруйновані два поверхи — снаряди пройшли навиліт.
"Це навмисне вбивство людей. Крім житлових будинків поряд нічого немає. Росіяни цілеспрямовано били по населенню", — написав Гайдай.