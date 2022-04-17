Радник президента не бачить ризиків значних коливань курсу гривні

На сьогодні не існує ризиків для значних коливань ринкового курсу гривні до долара. Це може відбуватися в межах декількох відсотків, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє радник президента з економічних питань Олег Устенко в ефірі телемарафону.

Як зазначив Устенко, на курс будуть впливати декілька факторів. Перший - це попит на валюту, але він зараз незначний.

Водночас скорочення надходжень валюти від експортерів буде компенсуватися коштами, які Україна зможе отримувати від країн Великої сімки, від МВФ та міжнародних партнерів.

"Це означатиме, що валюта заходить в країну і золотовалютні резерви будуть поповнюватись. І я не бачу жодних ризиків, щоб ми говорили про значні курсові коливання. Вони можуть бути, але в межах декількох відсотків" , - сказав Устенко.

Він нагадав, що золотовалютні резерви знаходяться на довоєнному рівні - близько 29 млрд доларів.

Як повідомлялось, НБУ ввечері 14 квітня дозволив банкам відновити продаж готівкової іноземної валюти населенню. Курс продажу може відхилятися не більше ніж на 10% від офіційного курсу НБУ. Продаж безготівкової валюти як і раніше заборонений.