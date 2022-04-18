Тарифи на електроенергію "заморозили" на півроку

Фіксовані тарифи на електроенергію в Україні діятимуть до 31 жовтня поточного року, повідомляє УНІАН.

Про це свідчить постанова Кабміну від 16 квітня 2022 р. № 453.

Згідно з документом, Кабінет міністрів України продовжив покладання спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення суспільних інтересів і дію фіксованих тарифів.

У підсумку в Україні до кінця жовтня зафіксували наступні тарифи: