Тарифи на електроенергію "заморозили" на півроку

Тарифи на електроенергію "заморозили" на півроку
Фото: Курс України

Фіксовані тарифи на електроенергію в Україні діятимуть до 31 жовтня поточного року, повідомляє УНІАН.

Про це свідчить постанова Кабміну від 16 квітня 2022 р. № 453.

Згідно з документом, Кабінет міністрів України продовжив покладання спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення суспільних інтересів і дію фіксованих тарифів.

У підсумку в Україні до кінця жовтня зафіксували наступні тарифи:

  • до 250 кВт-год (включно, за весь обсяг споживання) - 1,44 гривні за 1 кВт-год (з ПДВ);
  • понад 250 кВт-год (за весь обсяг споживання) 1,68 гривні за 1 кВт-год (з ПДВ).

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