Тарифи на електроенергію "заморозили" на півроку
Фіксовані тарифи на електроенергію в Україні діятимуть до 31 жовтня поточного року, повідомляє УНІАН.
Про це свідчить постанова Кабміну від 16 квітня 2022 р. № 453.
Згідно з документом, Кабінет міністрів України продовжив покладання спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення суспільних інтересів і дію фіксованих тарифів.
У підсумку в Україні до кінця жовтня зафіксували наступні тарифи:
- до 250 кВт-год (включно, за весь обсяг споживання) - 1,44 гривні за 1 кВт-год (з ПДВ);
- понад 250 кВт-год (за весь обсяг споживання) 1,68 гривні за 1 кВт-год (з ПДВ).