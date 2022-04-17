Джерела: Молдова відмовилася продавати Україні свої винищувачі

У перші дні війни Україна звернулася до Молдови з проханням передати Міг-29, що перебувають на балансі і не використовуються, повідомляє Європейська правда.

За даними ЄП, у перші дні російського вторгнення керівництво України зверталося до уряду Молдови з проханням продати або передати Україні бойову авіацію молдовських ВПС.

На балансі Міноборони Молдові перебувають 6 винищувачів Міг-29, що базуються на авіабазі в селі Маркулешти, у північній частині країни. За офіційними даними, всі вони у робочому стані, але літаки давно не піднімалися у повітря. Кишинів тривалий час намагався їх продати, аукціон не дав успіху.

Однак джерела видання стверджують, що Київ на своє прохання отримав категоричну відмову від керівництва уряду Молдови, з поясненням "ми не хочемо дратувати Росію". У Молдові вважали, що РФ вважатиме це порушенням принципу нейтральності.

Поза тим, днями Молдова фактично перестала бути нейтральною у російсько-українській війні та зважилася на дії, що дратують Москву.