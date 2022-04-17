Зеленський: ми більше не віримо деяким країнам та деяким лідерам

Український лідер Володимир Зеленський заявив, що більше не вірить «деяким країнам і деяким лідерам» після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, повідомляє Новое время.

"Я не вірю світові. Після побаченого в Україні я не вірю в відчуття, що ми маємо вірити деяким країнам чи деяким лідерам. Ми не віримо у слова. Після ескалації російської агресії ми не віримо нашим сусідам. Ми не віримо всьому цьому" , - сказав Зеленський в інтерв'ю СNN.

Український лідер додав, що він також не вірить у документальне підтверджені гарантії безпеки та міжнародне право.

"Я навіть не вірю документам, бо маємо і Будапештський меморандум. Я думаю, ви знаєте всі подробиці цього. Для мене це просто папірець, який нічого не вартий" , - сказав Зеленський.

Він закликав країни, які називають себе друзями України, передати зброю для ЗСУ та підтримати український народ, а також «штовхнути Росію».

"Єдина віра, яка у нас є, це віра в себе, у наш народ, віра в наші Збройні Сили та віра в те, що країни підтримуватимуть нас не лише словами, а й своїми діями" , - додав Зеленський.

Будапештський меморандум (Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї) – міжнародна угода, укладена 5 грудня 1994 року між Україною, США, Росією та Великою Британією. Документ, підписаний після добровільної відмови України від ядерної зброї на початку 90-х, набув чинності після підписання. 1995 року Генеральна Асамблея ООН затвердила його як офіційний документ, обов'язковий для виконання всіма учасниками.