Скільки коштує місяць життя в Румунії: їжа, житло, транспорт

Станом на 16 квітня, за даними ООН, понад 738,8 тис. українців покинули власні домівки та поїхали в пошуках прихистку до Румунії. Чимало вже висловили бажання залишитися там та продовжити своє життя, повідомляє Сьогодні.

За попередніми розрахунками, загальна вартість проживання в Румунії для двох осіб із середнім рівнем потреб на один місяць становитиме приблизно 652 доларів (орієнтовно 19 тис. грн за курсом 17 квітня), не враховуючи вартість житла.

Ціни на продукти

Згідно з моніторингом цін, можна зробити висновок, що більшість продуктів в Румунії будуть дещо дешевші, ніж в Україні, Словаччині чи Польщі, але дорожче, ніж в Молдові.

Для порівняння ми обрали оновлені в березні дані про вартість товарів у Румунії TravelTables та середні березневі дані Мінфіну.

Продукт Ціна продукту в Румунії Ціна продукту в Україні Молоко 1 л 25,47 грн 31,36 грн Буханець білого хліба 13,94 грн 26,41 грн Білий рис 1 кг 26,81 грн 34,45 грн Яйця 10 шт 41,78 грн 40,30 грн Твердий сир 1 кг 131,93 грн 331,90 грн Філе куряче 1 кг 114,77 грн 120,47 грн Яловича вирізка 1 кг 169,20 грн 242,28 грн Яблука 1 кг 21,72 грн 13,24 грн Банани 1 кг 31,11 грн 35,97 грн Картопля 1 кг 12,33 грн 14,87 грн

Варто також зазначити, що вартість пачки цигарок в Румунії в середньому обійдеться в 104,04 грн, пляшки вина — 117,45 грн.

Якщо говорити про відвідування ресторанів та кафе, то горнятко капучино обійдеться вам у 42,10 грн приблизно, а загалом харчування в недорогому ресторані для одного – у 130,32 грн.

Вартість оренди житла

Для пошуку житла ви можете скористатися сайтами Booking чи Airbnb.

Загалом, якщо оцінювати середні ціни на оренду квартир у Румунії, то можна дійти висновку, що:

однокімнатна квартира в центрі міста вам обійдеться в 8,1 тис. грн;

однокімнатна квартира подалі від центру - 5,8 тис. грн;

трикімнатна квартира в центрі міста – 13,7 тис. грн;

трикімнатна подалі від центру – орієнтовно 9,8 тис. грн.

Розглянемо також ціни в столиці Бухаресті на прикладі. Як і у всіх столицях, вартість квартир дорожча, ніж в інших містах. За даними Airbnb, орендувати житло можна від 600 до 1,2 тис. доларів (орієнтовно 17,5-35,1 тис. грн). У більшості випадків пропонують квартири для біженців. Житло має кілька кімнат та більше 3 спальних місць.

Вартість квартир в Бухаресті / Фото: Airbnb

Не варто забувати і про комунальні послуги, які в середньому коштують у Румунії 2,6 тис. грн (основні комунальні послуги для квартири площею 85 м. кв, включаючи електрику, опалення або охолодження, воду і вивезення сміття).

Громадський транспорт та мобільний звʼязок

Громадський транспорт переважно представлений автобусами, тролейбусами та маршрутками. Ціни на квитки:

одноразовий квиток обійдеться орієнтовно в 13,14 грн;

проїздний на місяць – 410,2 грн.

Якщо говорити про таксі, то ціна за посадку орієнтовно 11,53 грн, кожен наступний кілометр - 10,99 грн. Вартість 1 л бензину — 32,71 грн у середньому.

Вартість мобільного звʼязку без знижки та спеціальних тарифів за 1 хв. – 4,29 грн, інтернет з 60 Мбіт/с обійдеться в середньому в 215,3 грн на місяць.

Робота для українців

Як і роботодавці інших країн, у Румунії теж намагаються переформатовувати свою роботу через велику кількість переселенців з України, а саме – жінок.

Їм наразі пропонують такі вакансії:

пакувальник на склад (1100-1300 дол. або 32-38 тис. грн);

оператор монтажного виробництва (560-900 дол. або 16-26 тис. грн);

пакувальник на склад інтернет-магазину (30-35 тис. грн).

Зауважимо, що середня зарплата станом на початок 2022 року становить 515 євро в місяць (16,4 тис. грн).

Допомога біженцям у Румунії

Для того, щоб отримати допомогу в Румунії, ви можете звернутися до волонтерських організацій: