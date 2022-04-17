У Полтаві оголосили про відновлення автобусного сполучення із Сумами

У Полтаві оголосили про відновлення автобусного сполучення із Сумами
Фото: poltava.to

Із 18 квітня між Полтавою і Сумами знову курсуватиме регулярний автобусний рейс, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить допис Автовокзалу Полтави у Facebook.

Перевізники вирішили відновити сполучення між Полтавою і Сумами. Уранці 18 квітня з полтавського центрального автовокзалу поїде автобус до сусіднього обласного центру.

"07:50 – відправлення автобусного рейсу з центрального автовокзалу Полтави.

Маршрут руху автобуса:

  • Полтава;
  • Котельва;
  • Охтирка;
  • Тростянець;
  • Боромля;
  • Суми", – йдеться в повідомленні.

До слова, очільник Луганщини Гайдай назвав місто Попасна "суцільною руїною".

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