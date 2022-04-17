У Полтаві оголосили про відновлення автобусного сполучення із Сумами
Із 18 квітня між Полтавою і Сумами знову курсуватиме регулярний автобусний рейс, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить допис Автовокзалу Полтави у Facebook.
Перевізники вирішили відновити сполучення між Полтавою і Сумами. Уранці 18 квітня з полтавського центрального автовокзалу поїде автобус до сусіднього обласного центру.
"07:50 – відправлення автобусного рейсу з центрального автовокзалу Полтави.
Маршрут руху автобуса:
- Полтава;
- Котельва;
- Охтирка;
- Тростянець;
- Боромля;
- Суми", – йдеться в повідомленні.
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