Арестович про новий наступ РФ: це останні резерви Росії

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що у російської армії на цей час практично вичерпалися оперативні резерви. Україні ж для переходу у наступ необхідно багато важкого озброєння, повідомляє УНІАН.

Свою думку з цього приводу він висловив в ефірі 24 каналу.

"Зараз ми зупинили противника. Ось цей наступ, який вони зараз роблять, це останні солдати Росії, останні оперативні резерви, які можуть проводити наступ. Оперативного значення. Далі все – позиційна боротьба, тактика" , – зазначив він.

При цьому Арестович розповів, що потрібно Україні для переходу в наступ.

"Виникає питання: чи можемо ми перейти у наступ, щоб звільняти наші міста? Щоб не було Херсонського "референдуму" або остаточного взяття Маріуполя з боку противника, і так далі. Але для цього потрібна не просто важка зброя, а дуже багато важкої зброї, тому що наступ – це набагато складніший спосіб бойових дій, ніж оборона".

Арестович заявив, що у росіян вичерпуються останні резерви

За його словами, якщо Захід хоче, щоб Україна перемогла, нам потрібно більше зброї: "Ми маємо справу з варварами, їх потрібно прогнати з нашої землі".

Нагадаємо, за даними військового експерта Сергія Згурця, з початку повномасштабного військового вторгнення Росії на територію України ворог втратив близько 20% свого озброєння.