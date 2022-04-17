Зеленський запросив Макрона до України, щоб той "побачив геноцид, а не просто війну"

Президент України Володимир Зеленський запросив президента Франції Еммануеля Макрона до України, щоб той зрозумів, "що тут геноцид, а не просто війна", повідомляє УНІАН.

Про це Зеленський повідомив в інтерв'ю CNN.

За словами президента України, він хоче, щоб Макрон відвідав Україну.

"Я думаю, що він хоче зробити якісь кроки для того, щоб Росія вступила в діалог. Я просто сказав йому, що хочу, щоб він зрозумів: це не війна, а ніщо інше як геноцид. Я запросив його приїхати за можливості. Він приїде, побачить і, я впевнений, він зрозуміє" , - зазначив Зеленський.

Як повідомлялось, раніше Макрон прокоментував відмову вживати термін "геноцид" щодо злочинів армії РФ проти українців. Французький лідер вважає, що словесна ескалація "не допоможе Україні".

Додамо, що Україна має отримати від Франції пожежні машини, карети швидкої допомоги та обладнання для рятувальників завважки 50 тонн.