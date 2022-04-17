Канцлер: Австрія перестане бути залежною від газу РФ за кілька років

Австрійський канцлер Карл Негаммер спрогнозував тривалий період відмови від російського газу, що покриває 80% місцевих потреб.﻿ Про це посилаючись на NBC, повідомляє РБК-Україна.

Австрія, найімовірніше, зможе обійтися без постачання блакитного палива з РФ лише через кілька років. Наразі федеральний уряд опрацьовує низку варіантів із досягнення енергетичної незалежності.

"Це не стане можливим сьогодні чи завтра, але, можливо, ми станемо незалежними від російського газу через кілька років. На це потрібен час, адже рівень нашої залежності від газу з Росії – 80%. Німеччина опинилася в схожій ситуації" , – заявив Негаммер.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Італії анонсував швидке скорочення залежності ЄС від газу з Росії.