Безкоштовне розмитнення: скільки коштує пригнати авто за новими правилами

Безкоштовне розмитнення автомобілів, передбачене законом №2142-ІХ, суттєво скоротить вартість оформлення транспорту в Україні. Наразі сумарні витрати для середньостатистичного авто вартістю до $10 тис. становитимуть від 8 тис. грн, повідомляє UBR.

Експерти перевірили принцип дії "нульового" розмитнення на прикладі Mercedes-Benz C-Class 2012 випуску. Насамперед охочим пригнати та поставити на облік авто знадобиться нотаріальна довіреність від замовника для здійснення всіх необхідних офіційних кроків. Такий документ коштував 1000 грн.

Далі – експортна декларація для припинення кордону. Її можна оформити у будь-якого з місцевих митних брокерів, багато офісів яких знаходяться дорогою до прикордонного пункту пропуску. Ціна питання – близько 850 грн. Загалом послуги брокера коштуватимуть близько 3000 грн.

На кордоні не потрібно буде здійснювати фінансове гарантування (вносити заставу у розмірі митних платежів), адже у графах "мито", "акциз" та "ПДВ" зазначаються нулі. Потім автомобіль в'їжджає в зону митного контролю з декларацією від брокера. На цьому етапі важливо, щоб техпаспорт було вказано стандартом "Євро-5".

Після цього власник отримує документи, які дають змогу зареєструвати авто у сервісному центрі МВС. Але перед цим слід провести сертифікацію транспортного засобу – ці вимоги залишилися чинними. Вона коштує приблизно 2500 грн.

Останнім кроком стане реєстрація авто та отримання українських номерів. Цей процес коштує близько 800 грн. Плюс – внесок до Пенсійного фонду за першу реєстрацію транспорту (3-5% вартості авто).

Таким чином, сумарні витрати становитимуть трохи більше ніж 8 тис. грн. Однак сюди не входять збір до ПФУ та оплата послуг особи, яка займається пригоном автомобілів. Останні обійдуться приблизно близько $1000, якщо брати в приклад автомобілі вартістю $8-10 тис.

Експерти зазначають, що тимчасовий механізм розмитнення автомобілів в Україні працює на практиці. А скасування мит та інших сплат значно знижує вартість придбання машини за кордоном.