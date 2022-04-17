Шмигаль: дефіцит бюджету в наступні місяці може сягати $5 млрд

У наступні місяці дефіцит бюджету України може сягати до 5 млрд доларів, повідомляє УНІАН.

Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив у розмові з американським ABC News.

Говорячи про те, якої підтримки Україна чекає від Заходу та Сполучених Штатів, аби перемогти у війні з Росією, він зазначив, що "зброя, фінанси та санкції - тріада, яка допоможе зупинити агресора та поверне мир у Європі".

"Наступного тижня фінансовий блок нашої команди працюватиме у Вашингтоні. Зустрічі з МВФ, Світовим банком та урядом США, аби залучити додаткові кошти для фінансування потреб української армії, української економіки та наших людей. У наступні місяці дефіцит бюджету може сягати до 5 млрд доларів, а тому фінансова допомога Заходу як ніколи потрібна зараз" , - підкреслив Шмигаль.

Глава уряду наголосив, що Україна готова до дипломатичного варіанту завершення цієї війни, але не поступиться своїми національними інтересами.

"Якщо Росія не хоче завершити війну дипломатією, то ми вимушені будемо завершити цю війну на полі бою" , - продовжив Шмигаль.

Як повідомлялось, за словами міністра фінансів України Сергія Марченка, митні надходження України на сьогодні складають 20% від довоєнних показників, а податкові - лише більш ніж половину.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що зараз наповнення бюджету відбувається завдяки випуску військових облігацій, підтримці партнерів і міжнародних фінансових організацій.