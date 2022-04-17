ОВА: ЗСУ звільнили два населені пункти Харківщини

Українські військові звільнили два населені пункти на Харківщині і просунулися ще у двох.﻿﻿ Про це заявив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, повідомляє Українська правда.

"У Харківській області наші захисники проводять кілька успішних операцій, відтісняючи окупантів подалі від обласного центру. У результаті контрнаступу ЗСУ звільнили Базаліївку, Леб‘яже, частину Кутузівки. У районі села Мала Рогань наші підрозділи просунулися далі на схід" , - написав Синєгубов у Telegram.

Збройні Сили також продовжують ефективно стримувати окупантів на інших напрямках від Харкова.

"Днями реактивним вогнем 81-ї окрема аеромобільна бригада під Харковом знищила 5 російських танків, 10 броньованих одиниць техніки. Близько сотні окупантів вже не зможуть атакувати, ніколи" , - зазначив Синєгубов.

Разом з тим, він повідомив, що кількість поранених внаслідок обстрілу Харкова в неділю зросла до 20, 5 осіб загинули. Пошкоджені багатоквартирні будинки та інша цивільна інфраструктура.