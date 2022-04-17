Президентка ЄК вважає, що Україна може виграти війну

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн вважає, що Київ має підставу розраховувати на перемогу, контури якої має визначити сама Україна. Про це заявила вона в інтерв'ю німецькому виданню Bild am Sonntag, повідомляє Корреспондент.

На запитання журналіста про те, чи вона вірить у перемогу, фон дер Ляйєн ствердно відповіла:

"Україна може виграти війну. Хоробрість і стійк﻿ість України – вражають".

При цьому вона не конкретизувала, який результат війни в Єврокомісії вважатимуть перемогою України.

"Перемога означає, що в Україні знову мир. За яких умов це станеться – Україна вирішує сама" , - наголосила президентка ЄК.

Іншим підсумком війни, який Урсула фон дер Ляйєн вважає наперед визначеним, є притягнення до відповідальності винних у скоєнні військових злочинів на окупованих територіях України, включаючи Путіна.

"Я твердо переконана, що винні будуть покарані міжнародним судом за скоєні ними звірства. Ми сформували слідчу групу з України, щоб надати інформацію до Міжнародного Суду. Є багато доказів злочинів, скоєних російськими солдатами. Але до відповідальності мають бути притягнуті не лише безпосередні винуватці, але й винні у тому, що почалася ця війна, яка коштувала життя тисячам мирних жителів" , - заявила президент ЄК.