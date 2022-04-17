Шмигаль: захисники Маріуполя відмовилися здавати місто

Захисники Маріуполя відкинули ультиматум Росії про здачу міста, повідомив глава уряду Денис Шмигаль в інтерв'ю ABC News, повідомляє Новое время.

"Місто ще не здалося. Там усе ще наші Збройні сили, наші солдати, і вони будуть битися до кінця" , - сказав Шмигаль.

Прем'єр-міністр додав, що у місті гуманітарна катастрофа, хоча воно все ще під контролем України.

"Там понад 100 тисяч мирних жителів, які страждають понад 50 днів у цьому оточеному місті. Вони не мають ані води, ані їжі, ані тепла, ані електрики" , — сказав Шмигаль про мешканців Маріуполя.

Шмигаль також сказав, що тільки Херсон перебуває під контролем російських збройних сил, а решта міст залишається під контролем України.

Маріуполь залишається заблокованим російськими окупантами вже понад місяць. Вони систематично обстрілюють громадську інфраструктуру міста. За попередніми оцінками, там загинули від п'яти до 20 тисяч людей. Окупанти замітають сліди звірств та злочинів, спалюючи тіла людей у мобільних крематоріях.