ЗСУ: одеські морпіхи знищили підрозділ окупантів

Військовослужбовці 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського розбили черговий підрозділ російських окупантів. Про це поінформувала бригада, повідомляє Укрінформ.

«На Миколаївщині військові окремого батальйону одеської бригади морської піхоти зруйнували плани росіян щодо захоплення українських земель. Комусь із них пощастило, дехто залишився живим і потрапив у полон, а хтось поїде додому у чорному целофановому мішечку» , – йдеться у Фейсбуці .

Одеські морпіхи також виклали у вільний доступ трофеї та документи, які російським загарбникам більше не знадобляться.