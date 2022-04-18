"Укрзалізниця": для перетину кордону з ЄС необхідно мати закордонний паспорт

Укрзалізниця розповіла про те, що для перетину кордону з країнами ЄС українцям необхідно мати закордонний паспорт. Компанія очікує оновлених правил від Державної прикордонної служби України, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

Як йдеться в заяві компанії, винятки можливі на розсуд прикордонників при наявності інших документів, що засвідчують особу, і наявності бойових дій в регіоні, з якого прямує пасажир.

"Оскільки Укрзалізниця не отримувала від ДПСУ попереджень про зміни в правилах перетину кордону громадянами України, очікуємо від колег більш чітких пояснень недопущення біженців без закордонних паспортів" , - зазначили в Укрзалізниці.

У компанії також підкреслили, що для залізничників основна місія з 24 лютого - порятунок і доправлення десятків тисяч людей з-під лінії обстрілу в безпечні місця.

"Сьогодні вже зафіксовані випадки висадки пасажирів на кордоні. Вважаємо це неприпустимим без попереднього інформування пасажирів і перевізника" , - заявила Укрзалізниця.

Пасажирів попросили уважно ставитися до змін у правилах перетину кордону та адресувати уточнюючі питання ДПСУ.