Гроші під час війни: основні види допомоги громадянам України

Громадяни України можуть отримувати різні види допомоги (грошову та гуманітарну) через вторгнення Росії, повідомляє Новое время.

Допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам

Допомога надається внутрішньо переміщеним особам (ВПО) щомісячно з місяця звернення на період введення воєнного стану та одного місяця після його припинення чи скасування на кожну ВПО, відомості про яку включено до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, у таких розмірах:

для осіб з інвалідністю та дітей — 3 000 грн;

для інших осіб — 2 000 грн.

Допомога виплачується коштом коштів державного бюджету відповідно до урядової постанови № 332.

Допомога виплачується за повний місяць незалежно від дати звернення за її наданням та дати припинення чи скасування воєнного стану. Допомога особам, які звернулися за її наданням до 30 квітня 2022 року включно, надається починаючи з березня 2022 року.

Для отримання допомоги особа звертається до органу соцзахисту, уповноваженої посадової особи органу місцевого самоврядування або ЦНАП.

Компенсація власникам житла витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб

Компенсація надається власникам жилих приміщень приватного житлового фонду за безоплатне тимчасове розміщення ВПО, які перемістились після введення воєнного стану і не отримують щомісячної адресної допомоги відповідно до урядової постанови № 505.

Компенсація виплачується коштом державного бюджету, місцевих бюджетів та інших не заборонених законодавством джерел відповідно до Урядової постанови № 333.

Сума компенсації становить 443 грн за кожного ВПО (14,77 грн за кожен людинодень).

Для отримання компенсації власник житла звертається із відповідною заявою до органу місцевого самоврядування.

Грошова допомога для сімей з дітьми від ЮНІСЕФ Спільно

Допомогу можуть отримати сім'ї з дітьми (в тому числі прийомні сім'ї та батьки вихователі), які:

мають 3 і більше дітей до 18 років, з яких принаймні одна дитина не досягла двох років;

мають 2 і більше дітей до 18 років, з яких принаймні одна дитина з інвалідністю.

Допомога виплачується коштом міжнародних донорів.

Сума грошової допомоги на місяць складає 2200 грн на кожного члена сім'ї, але не більше як на п’ять осіб.

Грошова допомога для внутрішньо переміщених осіб від Агентства ООН у справах біженців

Допомога надається зареєстрованим та незареєстрованим ВПО, а також постраждалому населенню на підконтрольних українському уряду територіях у розмірі 2200 грн на кожну особу.

Допомогу можна отримати у наступних областях:

Вінницькій;

Дніпропетровській;

Закарпатській;

Львівській;

Тернопільській;

Хмельницькій.

Допомога виплачується коштом міжнародних донорів.

Інформацію щодо звернення за допомогою можна отримати за гарячою лінією УВКБ ООН: 0−800−307−711

Грошова допомога для внутрішньо переміщених осіб від Світової продовольчої програми ООН

Допомога надається ВПО у розмірі 2200 грн на кожну особу. Максимальний розмір допомоги — 6 600 грн.

Програма лише активно починає діяти в Україні і допомогу можна отримати на сьогодні лише в окремих областях, зокрема в Рівненській та Вінницькій.

Щоб дізнатися про цю допомогу, потрібно звернутися до органів соціального захисту населення територіальної громади.

Забезпечення населення продовольчими товарами тривалого зберігання

Програма передбачає надання через обласні військові адміністрації продовольчих та санітарно-гігієнічних товарів в територіальних громадах в областях, визначених розпорядженням № 204-р.

Для надання допомоги обласні військові адміністрації затверджують порядок безоплатної видачі населенню продовольчих та санітарно-гігієнічних товарів, та забезпечують їх видачу власними ресурсами.

Закупівля зазначених товарів здійснюється коштом державного бюджету.

Програма реалізується відповідно до урядової постанови № 328.

Отримання громадянами допомоги через платформу "єДопомога"

Платформа започаткована з метою забезпечення нагальних потреб громадян, які постраждали або були змушені змінити своє місце перебування у зв’язку з агресією Росії.

Платформу "єДопомога" створено Міністерством соціальної політики України за підтримки Міністерства цифрової трансформації України та Програми розвитку ООН в Україні.

Платформа об'єднує бізнес, державу, неурядові установи та волонтерів для надання постраждалим від війни людям.

Для отримання допомоги необхідно подати заяву на платформі "єДопомоги".

Особи, які хочуть допомогти громадянам, можуть також зареєструватись на цій платформі.