Очільник Луганської ОВА просить жителів регіону евакуюватися

Жителів Луганської області настійно просять виїхати в безпечні місця з міст, що знаходяться в прифронтовій зоні на лінії вогню, перед очікуваним новим наступом російських окупантів. Громадян попереджають, що можливості для евакуації незабаром може вже не бути, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Про це заявив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.

Чиновник звернув увагу, що цей тиждень "може бути важким, може бути останнім, коли у нас ще є шанс вас врятувати".

"Наступ. Як це станеться? Напевно, по-фашистськи, традиційно, зранку, коли Ви відкриєте очі у бомбосховищі від жахливого гуркоту" , - пише він у своєму Facebook.

Глава ОВА наголошує, що військові ЗСУ готові зустріти окупантів і відбивати чергову навалу, при цьому на хід ведення боїв буде істотно впливати те, чи залишаються в населених пунктах цивільні.

"Як швидко впораються з російським нападом наші захисники, залежить і від вас. Залишитися живими - єдине, що від вас вимагається" , - вказує Гайдай.

Він розповів про спілкування з жителями постраждалого від ворожих обстрілів Лисичанська, і порівняв ситуацію в Рубіжному, Попасній і Горській громаді з обложеним Маріуполем.