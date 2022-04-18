"Укрзалізниця" призначила на 18 квітня 7 евакуаційних рейсів

Укрзалізниця призначила на понеділок, 18 квітня, сім додаткових евакуаційних пасажирських рейсів, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Графік руху поїздів

04:00 - 229/230 Ужгород - Харків-Пас;

11:30 - 229/230 Харків-Пас. - Ужгород;

16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп;

23:30 - 234/233 Чоп-Дніпро;

22:32 - 238/237 Одеса-Головна - Ужгород;

11:30 - 219/220 Запоріжжя-1 - Львів;

14: 30 - 220/219 Львів - Запоріжжя-1.

Перевізник звертає увагу, що час відправлення і прибуття поїздів можуть бути змінені, тому слід стежити за актуальною інформацією на сайті "УЗ".