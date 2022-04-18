Арестович: в Україні затримали кілька соратників Медведчука

Радник очільника Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що кілька соратників Віктора Медведчука затримані. Вони готові співпрацювати зі слідством і вже дають свідчення правоохоронним органам, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

"Він народний депутат України, як не крути, він каже - А ми слухаємо. Але справа навіть не в цьому. Крім Медведчука вже затримали дуже багато його людей. У них зовсім інший інтерес. Люди чесно працювали за гроші, а тепер таке сталося" , — зазначив Арестович.

Радник глави Офісу президента також підкреслив, що партнери політика нікому не цікаві для обміну, тому розповідають все, щоб їх відпустили. За словами Арестовича, затримані повідомили багато важливої та корисної для слідства інформації.