ОВА: росіяни завдали ракетних ударів по Львову

Російська армія вранці у понеділок, 18 квітня, завдала 5 ракетних ударів по Львову, наслідки з'ясовуються, повідомляє Українська правда.

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що росіяни завдали 5 прицільних ракетних ударів по Львову.

"Відповідні служби вже виїхали на місце. Детальнішу інформацію з‘ясовуємо" , – уточнив він.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький зазначив, що "за попередньою інформацією, відбулося чотири ракетні удари".

Він закликав жителів Львівської області залишатися в укриттях. Повітряна тривога ще триває.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк уточнив, що удар завдали по цивільній інфраструктурі.