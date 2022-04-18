ОВА: росіяни завдали ракетних ударів по Львову
Російська армія вранці у понеділок, 18 квітня, завдала 5 ракетних ударів по Львову, наслідки з'ясовуються, повідомляє Українська правда.
Мер Львова Андрій Садовий заявив, що росіяни завдали 5 прицільних ракетних ударів по Львову.
"Відповідні служби вже виїхали на місце. Детальнішу інформацію з‘ясовуємо", – уточнив він.
Голова Львівської ОВА Максим Козицький зазначив, що "за попередньою інформацією, відбулося чотири ракетні удари".
Він закликав жителів Львівської області залишатися в укриттях. Повітряна тривога ще триває.
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк уточнив, що удар завдали по цивільній інфраструктурі.