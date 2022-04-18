Міноборони Британії: війська РФ поки не в змозі повністю взяти Маріуполь
Росія при облозі Маріуполя застосувала тактику воєн в Чечні і Сирії. Однак російське командування стурбоване тим, скільки часу буде потрібно на взяття міста, повідомляє РБК-Україна.
Про це йдеться в повідомленні Міноборони Великобританії в Twitter.
"Злагоджений український опір піддав російські сили серйозному випробуванню і відвернув людей і техніку, сповільнивши просування Росії в інших місцях", - йдеться в повідомленні.
Разом з тим, спроба захопити Маріуполь дорого обійшлася його жителям. Значні частини інфраструктури були зруйновані, а населення зазнало значних втрат.
"Нанесення ударів по населених пунктах в межах Маріуполя відповідає підходу Росії до Чечні в 1999 р.і Сирії у 2016 р. і це попри заяви Міністерства оборони Росії від 24 лютого 2022 р. про те, що Росія не буде завдавати ударів по містах і не загрожуватиме населенню України", - зазначили в Міноборони Британії.