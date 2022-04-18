Оформлення виплати 2000 грн через "Дію": названа дата

Вимушені переселенці в Україні зможуть оформити виплати в розмірі 2000 грн (3000 грн для дітей та осіб з інвалідністю) через застосунок "Дія" вже з 20 квітня, повідомляє Сьогодні.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

"Кожен переселенець може отримати грошову допомогу на проживання. Щомісячно це 2 тисячі гривень на дорослого та 3 тисячі гривень на дитину. Оформити можна в найближчому ЦНАПі, органах соцзахисту, а вже від середи – в "Дії"" , – наголосив очільник держави.

Крім цього Зеленський розповів, що для евакуйованих з небезпечних регіонів громадян будуть розгорнути пункти соціальної допомоги одразу на залізничних вокзалах.

Виплати переселенцям

Українці, які були вимушені залишити свої домівки через війну та переміститися у безпечні регіони країни можуть отримати 2000 грн щомісячної допомоги (3000 грн для дітей та осіб з інвалідністю) від держави.

Для цього необхідно зареєструватися, як ВПО, якщо ви не хочете чекати такої можливості в "Дії", можете особисто відвідати місцевий ЦНАП, де вас поставлять на облік та приймуть заяву.

У заяві необхідно буде вказати номер банківського рахунку (IBAN), на який ви хочете отримати кошти.

Зауважте, що для того, щоб отримати виплати за березень та квітень, необхідно встигнути подати заявку до 30 числа.