Луганська ОВА: війська РФ зайняли Кремінну, продовжуються вуличні бої

Російська армія увійшла до Кремінної (Луганська область). У місті вже зав'язалися вуличні бої, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"На сьогодні найгарячіша точка, крім Попасної, яка вже півтора місяця триває, - це населений пункт Кремінна. Там вже всередині йдуть бої, туди зайшла російська армія, величезна кількість техніки" , - зазначив він.

Він також зазначив, що на сьогодні планувалася евакуація з Кремінної, але за ніч все змінилося.

Пізніше Гайдай повідомив, що війська агресора зайняли місто.