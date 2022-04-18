Луганська ОВА: війська РФ зайняли Кремінну, продовжуються вуличні бої
Російська армія увійшла до Кремінної (Луганська область). У місті вже зав'язалися вуличні бої, повідомляє РБК-Україна.
Про це заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
"На сьогодні найгарячіша точка, крім Попасної, яка вже півтора місяця триває, - це населений пункт Кремінна. Там вже всередині йдуть бої, туди зайшла російська армія, величезна кількість техніки", - зазначив він.
Він також зазначив, що на сьогодні планувалася евакуація з Кремінної, але за ніч все змінилося.
Пізніше Гайдай повідомив, що війська агресора зайняли місто.
"Окупанти взяли під контроль Кремінну! Бої продовжуються. Евакуація з міста вже неможлива. З Сєверодонецька, Лисичанська, Попасної, Гірського та Рубіжного людей вивозять. Подбайте про ваших дітей!" – написав він у себе у Facebook.