У Німеччині відкрито понад 140 справ за схвалення війни РФ проти України

Поліція та прокуратура низки регіонів Німеччини розслідують понад 140 справ про схвалення війни Росії проти України. Про це, посилаючись на групу видань Redaktions Netzwerks Deutschland, повідомляє Deutsche Welle.

Більшість відкритих справ стосується використання літери "Z", яка стала символом російського нападу.

Зображення цієї літери у громадських місцях підпадає під статтю німецького Кримінального кодексу, яка передбачає штраф або позбавлення волі до трьох років для тих, хто "заохочує або іншим чином схвалює публічно, на зборах або шляхом розповсюдження письмових матеріалів" протиправні дії.

У землі Саксонія-Ангальт заведено 19 справ за цією статтею через букву "Z", у Гамбурзі – 17, з них 16 теж стосуються цього символу. У густонаселеній землі – Північному Рейні-Вестфалії відкрито 37 справ через схвалення російської агресії проти України, 22 з них пов'язані також із демонстрацією "Z".

Деякі регіони, наприклад, Баварія, такої статистики щодо виправдання нападу Росії на Україну не ведуть, але запевняють, що вживають заходів проти підозрюваних у цих злочинах.

З початку російської війни в Україні рядом міст Німеччини прокотилася хвиля проросійських акцій, учасники яких вийшли на вулиці з прапорами РФ і Радянського Союзу. У більшості випадків учасникам проросійських акцій іноді опонували навіть більш численні проукраїнські виступи.